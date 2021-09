LIVE | Opnieuw betogers bij Utrechts restaurant Waku Waku, 2 miljoen positieve tests in Nederland

VIDEO Hicham (8) zit drie uur per dag in de bus voor ritjes van 12 kilometer: ‘Onderweg wordt soms flink gescholden’

10:38 De 8-jarige Hicham uit Amersfoort is dagelijks drie uur bezig om van en naar school te reizen. De taxibus moet ook tieners ophalen en doet anderhalf uur over 12 kilometer. Hicham, die snel overprikkeld is, is na zo’n rit helemaal kapot. Ook het taxibedrijf baalt van de situatie. ‘We hebben honderd vacatures...’