LIVE | Openbare leven Duitsland nog meer aan banden, politie waarschuwt voor corona-indringers

VIDEO Nabestaan­den hevig teleurge­steld: ‘slechts’ tbs voor man die twee mensen doodstak in bios­coop

27 oktober De man die exact een jaar en een dag geleden het echtpaar Gina en Marinus doodstak in de Pathé bioscoop in Groningen, krijgt van de rechtbank tbs met dwangverpleging opgelegd. Ergün S. krijgt voor de dubbele doodslag dus geen celstraf. S. lijdt al heel lang aan psychoses en die hebben ervoor gezorgd dat hij doorsloeg, oordeelt de rechtbank. Deskundigen oordeelden al dat Ergün volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens de steekpartij.