LIVE | Oostenrijk besluit over quarantaineplicht Nederlandse toeristen, booster voor mensen uit 1965

interview uit voorjaar op tv Peter R. de Vries: ‘Ik wist dat de kroongetui­ge helpen gevaarlijk was’

Peter R. de Vries wist dat hij gevaar liep doordat hij als vertrouwenspersoon optrad voor Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces. Dat vertelde De Vries in een zondag door Nieuwsuur uitgezonden interview, dat in het voorjaar was opgenomen. De Vries werd in juli van dit jaar in Amsterdam doodgeschoten.

20 december