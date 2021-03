LIVE | Ook Spanje stopt minstens twee weken met AstraZeneca, EMA voert donderdag overleg over vaccin

CoronavirusHet Europees geneesmiddelenbureau EMA buigt zich donderdag over het AstraZeneca-vaccin. Dat heeft het EMA in een verklaring gemeld. Nederland en diverse andere Europese landen zijn voorlopig gestopt met het toedienen van het coronavaccin van AstraZeneca. De landen nemen de maatregel na meldingen dat enkele mensen na vaccinatie te maken kregen met een zeldzame combinatie van bloedstolsels en een tekort aan bloedplaatjes. Onderzoek moet uitwijzen of er een verband is tussen de klachten en het vaccin. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.