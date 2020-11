LIVE | Ook politie wil vuurwerkverbod, recordaantal besmettingen in 12 staten VS

CoronavirusHet aantal positieve coronatests blijft dalen: vandaag werden er 6996 gemeld door het RIVM, weer honderden minder dan gisteren. In de ziekenhuizen is er ook sprake van een ‘vrij forse daling’, zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. De politie toont zich ook voorstander van een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling. En een deel van Denemarken gaat in lockdown uit angst voor een gemuteerd coronavirus dat bij nertsen is aangetroffen en op mensen kan worden overgedragen. We houden je vandaag weer live op de hoogte van het laatste coronanieuws. De afgelopen dagen lees je hier terug.