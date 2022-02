LIVE | Onderzoek: 38 procent Nederlanders wil af van maatregelen, ‘Alleen met reden terug naar kantoor’

CoronavirusBurgemeesters in het Veiligheidsberaad noemen het ‘onhandig’ als het kabinet de sluitingstijd in de horeca zou versoepelen naar 01.00 uur. Het Outbreak Management Team gaf daar vandaag goedkeuring aan. Dinsdag maakt het kabinet verdere versoepelingen bekend. Intussen is het aantal Covid-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen opnieuw gestegen. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.