LIVE | OMT praat vandaag over omikronvariant, advies VS: liever niet prikken met Janssen-coronavaccin

Peter (65) zat met zijn neus (en camera) bovenop het wereldkam­pi­oen­schap van Max Verstappen: ‘Een gevoel van tevreden­heid, geluk, blijdschap’

VEENENDAAL/ABU DHABI - Nog even is het spannend: wórdt Max Verstappen wel wereldkampioen van de Formule 1? Hij wint de race, maar rivaal Mercedes tekent protest aan. Na drie zenuwslopende uren komt het verdict: de bezwaren zijn afgewezen. Gejuich bij de renstal van Red Bull. Na een teamfoto gaat Verstappen op de schouders. Dat is voor Formule 1-fotograaf Peter van Egmond (65) uit Veenendaal dé foto van een knotsgekke laatste race.

14 december