LIVE | ‘Omikronvariant mogelijk combinatie met verkoudheidsvirus’, RIVM meldt 22.723 nieuwe besmettingen

CoronavirusIn de ziekenhuizen liggen nu 2670 coronapatiënten, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 58 patiënten minder dan een etmaal geleden. Overal in ons land is het aantal positieve tests in de afgelopen weken omhoog geschoten, het aantal nieuwe gevallen brak in november record na record. In de eerste dagen van december zit het land nog steeds op een voorlopige top. Aan Staphorst gaat die trend voorbij. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog. Lees hier ons laatste liveblog terug.