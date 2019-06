LIVE | OM: Kans dat de vier verdachten in de rechtbank zullen verschijnen is klein

UPDATE Branden door bliksemin­sla­gen, code geel voor alle provincies

10:38 In heel Nederland komen vandaag fikse buien met onweer voor. Door blikseminslagen braken vanochtend al branden uit in een huis op een vakantiepark in Cadzand (Zeeland) en een woning in Spijkenisse. Bij beide branden vielen geen gewonden.