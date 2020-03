LIVE | OM eist levenslang tegen Utrechtse tramschutter, nabestaanden opgelucht

Volgens Justitie is viervoudige moord met een terroristisch oogmerk bewezen: ,,Het opleggen van tbs zou weinig zin hebben”, zegt officier van Justitie Henriëtte van Ooijen. ,, Omdat hij nooit heeft aangeven bereid te zijn om mee te werken, ook in het verleden” De officieren noemden hem ‘een uiterst gevaarlijk persoon, tegen wie de samenleving maximaal beschermd moet worden’. Bij de aanslag in maart vorig jaar kwamen vier mensen om het leven en raakten twee mensen zwaargewond.

Als de levenslange celstraf geëist wordt, klinkt in de rechtszaal applaus. ,,Opsluiten en nooit meer loslaten,” zegt René Verschuur, de vader van Roos, in een eerste reactie: ,,Beter dan dit had niet gekund. Met minder zou ik niet tevreden zijn. De doodstraf hebben we immers niet.” Hij zegt gesloopt te zijn door de afgelopen zittingsdagen: ,,Ik ben kapot. Ik ben op. Over veertien dagen de officiële uitslag, dan kunnen we met z’n allen proberen leven op te pakken. Wat iedereen verdient.”

Voor het OM is duidelijk dat het om een terreurdaad gaat omdat op het semi-automatische wapen van Tanis geschreven stond: ‘Jullie maken mensen dood die moslim zijn en Allah laat mij jullie doodmaken. Voel de pijn die moslims voelen. Ik erken jullie en jullie wetten niet. Ik erken alleen de wetten van Allah’, stond op de demper van het pistool.

Ook is op camerabeelden uit de tram te zien hoe hij ogenschijnlijk koelbloedig te werk gaat. Zonder blikken of blozen schiet hij op meerdere personen. En in de vluchtauto die Tanis gebruikte, is een achtergelaten brief gevonden, waar soortgelijke teksten op zijn geschreven.

Misdragingen

Met zijn wangedrag domineerde de terreurverdachte de zittingsdagen.

Tanis mocht vanmorgen niet in de zittingszaal aanwezig zijn, vanwege zijn eerdere misdragingen. Hij toonde zijn minachting naar de slachtoffers, de rechters en de officieren van justitie. Tijdens de start van het proces spuugde hij naar zijn advocaat. Dinsdag schoffeerde hij een slachtoffer. Ook vandaag deed Tanis weer stof opwaaien. Zo zit hij enige tijd te knikkebollen, van tijd tot tijd schrikt hij weer op, even later doet hij een ‘staredown’ met één van de agenten, daagt de politie uit en maakt zelfs een beweging alsof hij een kopstoot uitdeelt. Ook steekt hij een middelvinger op naar de vader van de vermoorde Roos.

Officier van Justitie Henriëtte van Ooijen zei eerder op de dag: ,,De verdachte heeft het doel gehad de Nederlandse bevolking zoveel mogelijk vrees aan te jagen. Hij wilde met zijn aanslag zoveel mogelijk mensen doden.” De officier stelt dat het er alle schijn van heeft dat het Tanis niet zozeer te doen was om zo veel als mogelijk mensen te doden, maar om zoveel mogelijk niet-moslims te vermoorden.

Volgens officier van Justitie Nadine Franken komt de radicalisering van Tanis niet uit hem zelf, maar is het eerder het gevolg van een gedragsstoornis. ,,Hij handelde niet uit een innerlijke overtuiging, maar vanuit een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis.” Tanis is zwakbegaafd en heeft een gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogens.

