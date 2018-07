LIVE: Officieel landelijke hittegolf

Er is sprake van een hittegolf als er in De Bilt vijf zomerse dagen op rij zijn (maxima 25 graden of hoger), waarvan er minimaal drie tropisch zijn (30 graden of hoger).

De huidige reeks warme dagen begon al op 15 juli. Sinds die dag is het kwik bij het meetpunt op het hoofdkantoor van het KNMI elke dag gestegen tot 25 graden of hoger, meldt Weerplaza.

Record

In lengte (12 dagen) bezet deze hittegolf vooralsnog de zesde plaats sinds het begin van de metingen in 1901. De langste hittegolf was in 1975. Die hield 18 dagen aan, gevolgd door die in 76 (17 dagen).

Dat record wordt mogelijk verbroken. Elke dag dat de temperatuur 25 graden of meer haalt, duurt de hittegolf langer. Dat blijft het vermoedelijk tot in ieder geval volgende week vrijdag. Op donderdag is de hittegolf dan 19 dagen lang en vrijdag 20 dagen, dus een nieuw record.