Live: Officeel eerste herfststorm van dit jaar

FNV: 'flex­ver­sla­ving' verhoogt werkdruk in kinderopvang

8:21 Medewerkers in de kinderopvang zijn teveel bezig met administratief werk, willen meer zekerheid over hun werkuren en meer uren werken. Dat zijn enkele belangrijke punten die FNV haalt uit het rapport “Flexibiliteit, zekerheid en ervaren werkdruk in de kinderopvang”. De werknemers zijn over het algemeen erg tevreden over hun werk.