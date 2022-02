LIVE | NS: Minder treinen door personeelsuitval, VS overschrijdt grens van 900.000 coronadoden

Boekenwurm Paul (74) verhuurt flat onbewust aan criminelen: ‘Ben onterecht mijn huis kwijt’

Paul van Velthoven (74) is zo’n intense boekenwurm dat hij in een groter appartement gaat wonen om zijn boeken de ruimte te geven. Zijn eigen appartementje verhuurt hij via een makelaar. Totdat de politie er een wietplantage aantreft, Paul de schuld krijgt en de burgemeester zijn huis sluit. ,,Ik ben onterecht beroofd van mijn huis.”

2 februari