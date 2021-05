LIVE | NS lokt klanten terug met kortingen; mogelijk minder Janssen-vaccins geleverd

CoronavirusHet kabinet waagt de sprong naar stap twee van het openingsplan. Volgende week woensdag gaat het land weer een stukje extra van het lockdown-slot af. Maar het OMT waarschuwt wel: versoepelen is eenvoudig, maar verruimingen terugdraaien is bijna onmogelijk als het onverhoopt toch slechter gaat. De experts adviseren dan ook om te wachten tot de daling van het aantal coronapatiënten echt doorzet.

Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.