LIVE | Noord-Korea zegt af voor Olympische Spelen wegens pandemie, situatie Curaçao ‘ernstig, maar beheersbaar’

CoronavirusDe situatie in het Curaçaose ziekenhuis CMC blijft ‘ernstig, maar is wel beheersbaar’. Volgens medisch directeur Ingemar Merkies is er de afgelopen dagen meer ruimte gecreëerd in het ziekenhuis voor de opvang van coronapatiënten, ook op de intensive care. In Japan wordt met de Olympische Spelen in aantocht gevreesd voor een vierde coronagolf. Noord-Korea heeft zich afgemeld om zijn atleten te beschermen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.