LIVE: Nog geen nieuwe advocaten voor kroongetuige Nabil B. in proces tegen Taghi

Update TNO: grote storing brandstof Schiphol door losse nuldraad

10:49 De twee storingen in de brandstoftoevoer op Schiphol afgelopen zomer hebben geen verband met elkaar. Dat concludeert onderzoeksbureau TNO dat was gevraagd beide gevallen te bekijken. Een losgeraakte voedingsdraad en een of twee defecte apparaten waren in achtereenvolgens juli en augustus de boosdoeners.