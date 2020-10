LIVE | Nieuw record dagelijkse coronabesmettingen wereldwijd, meer dan 400.000 per dag

Evangelist baalt van zangverbod: ‘Overheid krijgt steeds meer invloed in de kerk’

15:22 De jonge evangelist Daniël van Deutekom (24) is fel tegen een zangverbod in kerken. Want zingen verbindt de mensen, is zijn overtuiging. En hij verafschuwt een dwingende overheid: ,,Wereldwijd worden zoveel christenen vervolgd door hun overheid.’’