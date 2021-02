LIVE | Niet-essentiële winkels weer open voor bestellen en afhalen

CoronavirusDe kans dat het coronavirus is ontsnapt uit een lab van het Virologisch Instituut in Wuhan is uiterst klein, concludeert de leider van het WHO-team dat in China onderzoek doet naar de oorsprong van de coronapandemie. Overdracht van dier op mens, via een tussengastheer, ligt veel meer voor de hand zegt Peter Ben Embarek na afloop van een persconferentie. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.