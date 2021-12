LIVE | New York verplicht vaccinatie voor kinderen van 5-11 jaar, OMT wil testplicht reizigers uit hoogrisicolanden

Euregio: verschil­len in Nederland­se en Duitse coronare­gels geven problemen in grens­streek

Het coronabeleid dat gemaakt wordt in Den Haag en Berlijn staat ver af van de dagelijkse werkelijkheid in de grensstreek. Dat stelt de Euregio-raad, die pleit voor nauwere afstemming tussen de regionale en lokale overheden in crisistijd. ‘Het mag niet zo zijn dat het wonen in een grensgebied dan een nadeel wordt’.

6 december