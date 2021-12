LIVE | ‘Nederlandse mondkapjes voor spotprijs naar buitenland’, Van Ranst doneert geld Engel

Wouter (14) zakt in elkaar op hockeyveld en overlijdt, school en club in rouw

In het Noord-Hollandse Beverwijk en omliggende dorpen is het verdriet onmetelijk groot sinds het plotse overlijden van Wouter Betjes. De 14-jarige scholier zakte afgelopen weekend na een inhaalwedstrijd op het hockeyveld in elkaar en overleed later in het ziekenhuis. Klasgenoten en (sport)vrienden zijn met stomheid geslagen. ,,Zo’n leuk, vrolijk en getalenteerd ventje. Het is verschrikkelijk”, vertelt rector Marcel Kemper van het Felisenum in Velsen-Zuid tegen deze site.

8 december