LIVE | Nederlandse medici eind deze week naar Suriname, militairen ingezet bij vaccinaties

coronavirusSuriname wacht met smart op de hulp Nederlandse medici. Eind deze week zal een eerste team van intensive care-dokters, zaalartsen en verpleegkundigen uit Nederland in Suriname arriveren. Later worden ook medische verbruiksartikelen en vaccins gestuurd. Door de afname van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames sluiten steeds meer ziekenhuizen in Nederland hun Covid-afdelingen, blijkt uit een rondgang van de NOS. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.