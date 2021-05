LIVE | Nederlanders uit 1969 en ’70 kunnen afspraak maken, ‘leervertraging door maatregelen’

Natte en frisse Pinksteren: lente gaat de boeken in als koudste sinds 2013

22 mei De weersvoorspelling voor dit pinksterweekeinde was al niet best, maar zelfs vage hoop op wat warmte lijkt vandaag vervlogen. Na de heftige wind van gisteren regent het vandaag pijpenstelen en gaat de lente van 2021 definitief de boeken in als koudste sinds 2013. Ook morgen en maandag blijft de kans op buien groot.