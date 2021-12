LIVE | Nederlanders toch naar België voor geopende winkels en cafés, 60 procent infecties bij zuiderburen door omikron

CoronavirusPremier Rutte riep de Nederlanders op om niet onnodig naar België of Duitsland te gaan. Toch was het rond de kerstdagen behoorlijk druk. Ook vandaag is het volgens de ANWB ‘opvallend druk’ op de wegen richting onze zuiderburen. Uit onderzoek van het Radboudumc blijkt dat het coronavirus, door littekenvorming na ontsteking, voor een verminderde nierfunctie en in het uiterste geval voor nierfalen kan zorgen. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.