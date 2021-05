LIVE | Nederlanders bespaarden fors tijdens crisis, WHO: Wereldwijde sterftecijfer significant te laag

Data-analisten van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO stellen dat het officiële wereldwijde aantal coronadoden, direct of indirect, ‘significant te laag’ is. Er zouden volgens de cijferaars al zo'n 6 á 8 miljoen mensen aan de gevolgen van het virus zijn overleden. Nederlanders hielden tijdens de crisis, min of meer gedwongen door de lockdowns, de hand op de knip. Er werd 77 miljard euro bespaard. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.