LIVE | Nederland zet zich schrap voor ‘historisch’ winterweekend, eerste sneeuwvlokken vanavond

Kabinet wil vaccinvoor­raad snel opprikken, in tweede kwartaal tot 2 miljoen vaccina­ties per week

3 februari Het kabinet hoopt de komende weken bijna de hele voorraad coronavaccins op te prikken. Begin maart moeten er in totaal 2 miljoen inentingen zijn toegediend en in het tweede kwartaal wordt uitgegaan van pieken tot 2 miljoen vaccinaties per wéék. Ook heeft ons land 8 miljoen extra Moderna-vaccins ingekocht, valt te lezen in de nieuwste Kamerbrief van demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.