LIVE | Nederland zet zich schrap: Eunice officieel een storm, hardste windstoot ooit in Engeland

Eunice is officieel een storm, maar wordt snel een zware storm. In Vlissingen en IJmuiden is vanaf 15.00 uur officieel sprake van een storm. Daar is een uurgemiddelde windkracht 9 gemeten, meldt Weerplaza. Het openbaar vervoer ligt in grote delen van het land sinds 14.00 uur eveneens plat. In Engeland heeft storm Eunice al heel veel schade veroorzaakt. Volg alle ontwikkelingen over de storm in ons liveblog. Lees ons vorige liveblog over de storm hier terug.