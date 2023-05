LIVE | Nederland viert Bevrijdingsdag, vrouwelijke WOII-veteraan (96) ontsteekt Bevrijdingsvuur

Nederland viert vrijdag weer Bevrijdingsdag. De 96-jarige Britse oud-militair Marie Scott heeft kort na middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken in Wageningen. Ze is de eerste vrouwelijke veteraan die het Bevrijdingsvuur ontsteekt in de Gelderse plaats bij Hotel de Wereld, de plek waar in mei 1945 de onderhandelingen waren over de capitulatie van de Duitse bezetters. In veertien steden worden bevrijdingsfestivals gehouden. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.