LIVE | Nederland stuurt verplegers naar Aruba om corona, 140 miljoen kinderen nog niet naar school

Overleden man in ziekenhuis Zutphen nog altijd onbekend: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

21 augustus Wie is de Oost-Aziatische man die onlangs in het Gelre-ziekenhuis in Zutphen werd gebracht en daar overleed? De politie heeft geen idee, het ziekenhuis evenmin en de tiplijn stroomt bepaald niet over. ,,Dit heb ik in de 19 jaar dat ik hier werk nog niet meegemaakt.”