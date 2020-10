LIVE | Nederland een maand lang in gedeeltelijke lockdown: mondkapjes verplicht, horeca dicht

Vrouw poept onder invloed van lachgas op treinrails in Eindhoven: ‘Ze kon nauwelijks lopen’

11 oktober De politie waarschuwt via social media voor de soms levensgevaarlijke gevolgen van het gebruik van lachgas. Aanleiding van die boodschap: een incident dat zich in de nacht van zaterdag op zondag voordeed op Station Strijp S in Eindhoven. Daar heeft een 21-jarige vrouw onder invloed van lachgas op de trainrails gepoept.