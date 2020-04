LIVE | Mondkapjesplicht in steeds meer plaatsen in Duitsland, Europees platform voor corona-onderzoekers

In Europa is het dodental als gevolg van het coronavirus opgelopen tot meer dan 100.000. Toch lijkt het virus in sommige Europese landen over de piek heen. Ook in Nederland laten de sterftecijfers en het aantal ziekenhuisopnames de afgelopen dagen een neergaande tendens zien. In sommige landen worden de opgelegde maatregelen daarom mondjesmaat versoepeld. Volg alle ontwikkelingen rondom de coronacrisis in ons liveblog. Lees het vorige liveblog hier terug.