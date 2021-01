LIVE | Mogelijk toch anti-Rutteprotest Museumplein, Duitse minister eist privileges voor gevaccineerden

VIDEO OM eist 20 jaar celstraf tegen voortvluch­ti­ge Gerel Palm voor dubbele liquidatie­po­ging

14 januari Het Openbaar Ministerie heeft 20 jaar celstraf geëist tegen de voortvluchtige Gerel Palm. Volgens het OM is hij verantwoordelijk voor een dubbele liquidatiepoging in december 2016 bij Noordeloos. De twee slachtoffers raakte hierbij zwaargewond. Palm is volgens het OM een handlanger van Ridouan Taghi.