LIVE | Mogelijk toch anti-Rutte protest op Museumplein, 80 procent ouders bang voor langere sluiting scholen

Enorme drukte bij Veilig Thuis in coronatijd: kinderen met slippers op straat in vrieskou

14 januari Kinderen die aan hun lot worden overgelaten. Mensen met psychiatrische problemen die geen bezoek meer ontvangen. De Veilig Thuis-organisaties zien, met name in Gelderland en Flevoland, het aantal acute meldingen, waarbij mensen of gezinnen niet veilig zijn, tijdens de coronacrisis explosief toenemen. Ze roepen op: meld problemen sneller of vraag hulp aan je omgeving.