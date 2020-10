LIVE | Mogelijk ‘oude gevallen’ onder 10.000 nieuwe besmettingen, premier Rutte: Geen reden tot juichen

video Hulpdien­sten massaal naar zeer grote brand in Eindhoven, NL-alert verzonden

17:16 Op bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven woedt vrijdagmiddag een zeer grote brand. Het gaat om een brand bij sloopbedrijf Mirec B.V, gevestigd aan de Hastelweg. Er is niemand gewond geraakt en er zijn geen giftige stoffen vrijgekomen, maar in heel wat omliggende straten zorgen de rook en stank voor overlast.