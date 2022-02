LIVE | Moderna wil kantoor openen in Nederland, AF-KLM boekt in tweede coronajaar miljardenverlies

Schietpar­tij in metro onder ogen van passagiers: ‘Ruzie in drill­rapsce­ne uitgevoch­ten in coupé’

Het saaie dagelijkse ritje in de Rotterdamse metro is voor sommige passagiers uitgemond in een reis die ze nooit meer zullen vergeten. Onder hun ogen vond in de coupé een schietpartij plaats, volgens de politie mogelijk het gevolg van een ruzie tussen twee drillrapgroepen.

15 februari