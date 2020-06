LIVE | Mkb wereldwijd het hardst getroffen, minder dan 200 coronapatiënten op verpleegafdelingen

Het RIVM meldt vandaag geen nieuwe sterfgevallen door het coronavirus in Nederland. In veel Europese landen lijkt het virus op zijn retour, maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) constateert dat het nog lang niet is uitgeraasd. Het aantal besmettingsgevallen en coronadoden groeit wereldwijd gestaag. Vooral de Verenigde Staten en Brazilië worden zwaar getroffen. Het dodental staat inmiddels op 461.000. Ook vandaag houden we je in ons blog op de hoogte van het laatste coronanieuws.