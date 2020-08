LIVE | Minister vreest kracht van virus om mensen te verdelen, 400 miljoen voor ontwikkeling vaccins

CORONAVIRUSDe EU sluit zich aan bij het internationale initiatief onder de regie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de ontwikkeling van medicijnen en vaccins tegen Covid-19 te versnellen en voor iedereen ter wereld toegankelijk te maken. De Europese Commissie stelt 400 miljoen euro beschikbaar. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven vreest het coronavirus niet alleen om zijn gevaren voor de gezondheid, maar ook om ‘de kracht die het virus heeft om mensen te verdelen’. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog.