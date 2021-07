LIVE | Minister: Systeem voor gratis testen nog niet optimaal, recordsterfte in Rusland

Recordhoe­veel­heid regen bij zware storm in Zuid-Lim­burg: ‘De schade is enorm’

30 juni Bij de onweersbuien dinsdagavond in Zuid-Limburg is een recordhoeveelheid regen gevallen. In Maastricht kwam wel 87,2 millimeter uit de lucht vallen, meldt Weer.nl. De stortbuien zorgde voor een grote hoeveelheid overlast.