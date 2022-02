LIVE | Minister: Stemmen op gemeenteraden kan veilig, betogers Nieuw-Zeeland blijven ‘dagenlang’

UPDATE/VIDEO Hoogwater Zuid-Lim­burg is Valkenburg gepasseerd, rond de middag in Meerssen

De piek van het hoogwater in de Geul is Valkenburg weer voorbij, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. ,,De stijging van het water in Valkenburg neemt af. De piek is nu onderweg naar Meerssen’’, klinkt het. In Meerssen wordt die piek rond de middag verwacht. Naar verwachting zal de hoogwatergolf ook daar geen buitensporige overlast bezorgen, aldus het Waterschap Limburg.

7 februari