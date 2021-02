LIVE | Minister Slob waarschuwt voor groot aantal zittenblijvers, 52 miljoen euro om boeren uit crisis te helpen

Video Dit is wat je moet weten over het hebben van kanker in coronatijd

21:29 Hoe is het om kanker te hebben in coronatijd? In een livegesprek donderdagavond in het kader van Wereldkankerdag gaven Mischa Stubenitsky van het KWF, Valery Lemmens van IKNL, huisarts Ellen Huijbers, internist-oncoloog Geert-Jan Creemers en Sonja Robben, directeur IPSO inloophuizen antwoord op vragen van lezers.