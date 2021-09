LIVE | Minderheid Nederlanders vóór beperken ongevaccineerden, Frans zorgpersoneel geschorst na weigeren vaccin

CoronavirusEen minderheid van de Nederlanders wil de bewegingsvrijheid van ongevaccineerde mensen beperken op bijvoorbeeld school, werk of in de horeca. 40 tot 45 procent steunt beperkingen voor ongevaccineerden, zoals bijvoorbeeld het zelf moeten betalen voor toegangstesten. In China zijn meer dan 1 miljard inwoners volledig ingeënt tegen het coronavirus. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.