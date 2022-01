LIVE | Minder dan 900 coronapatiënten op de verpleegafdelingen, 32.000 positieve testen

CORONAVIRUSVoor het eerst sinds oktober vorig jaar is het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen van ziekenhuizen gedaald tot onder de 900. Het aantal positieve coronatesten komt vandaag net onder de 32.000 uit. Met het versoepelde maatregelenpakket dat het kabinet gisteren aankondigde, zou het dagelijks aantal besmettingen mogelijk oplopen tot 75.000 of 80.000 per dag. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.