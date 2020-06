LIVE | Minder dan 50 coronapatiënten op intensive care, Bulgaarse premier beboet voor niet dragen mondkapje

Er liggen nog minder dan vijftig coronapatiënten op de intensive care. Met alle versoepelingen van de coronamaatregelen lijkt Nederland het virus te boven te zijn, maar de praktijk is anders. De afstandsregels gelden nog steeds. Winkeliers zien in toenemende mate klanten die wel klaar zijn met de 1,5 meter. Dat leidt tot discussie en soms agressie in de winkels. Hoe snel het virus weer kan oplaaien, zie je in Duitsland waar 1500 medewerkers van een slachthuis zijn besmet. De regio is opnieuw in lockdown. Ook vandaag houden we je in ons blog op de hoogte van het laatste coronanieuws.