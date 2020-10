LIVE | Minder besmettingen door niet complete cijfers, 55 sterfgevallen

Bruls: Keuze tussen korte, hevige lockdown of lange winter vol stevige maatrege­len

23 oktober Het kabinet praat vandaag opnieuw over de aanpak van het coronavirus. Ook RIVM-baas Jaap van Dissel, directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad schuiven aan. Volgens Bruls bekijkt het kabinet of het de hele winter door strenge coronamaatregelen wil houden of gedurende enkele weken een harde lockdown in wil stellen.