LIVE | ‘Mijn broer hielp anderen door het raam te vluchten, daarna schoot Tanis hem dood’

Ook het zusje van Roos en haar vader kwamen aan het woord. De zus probeert haar leven weer op te pakken, zo goed als dat mogelijk is. Ze heeft last van angstklachten. Met het openbaar vervoer reizen zit er nog niet in. ,,Mijn wereld staat stil. Je moet alles in de gaten houden. Deze manier van leven is niet onbezorgd meer.’ Ze vindt dat Gökmen Tanis geen tweede kans verdient.



Vader René richtte zich rechtstreeks tot de verdachte. ,,Sinds je mijn dochter Roos uit haar jonge leven hebt gerukt, ben ik al bezig met de dag dat ik hier zal staan en mijn woord tot jou, moordenaar van vier onschuldige mensen, te richten. Je kunt wel lachen, maar als jij dood bent, dan lach ik.’’



De woede van de man is intens. ,,Ik spreek nu over mijn dochter, mijn alles. Mijn 19-jarige dochter Roos, een lieve dochter, keurig meisje, met een leuke vriend, veel vrienden en kennissen. Mijn dochter die geen onderscheid maakte in wie ze toeliet in haar leven. ... Een van haar beste vrienden was een moslim. Maar jij hebt die dag in de tram bewust en kennelijk alleen op Westers ogende mensen geschoten. Je was zelf zo laf dat je je hebt laten aanhouden door onze democratische politie. Je had van mij een kogel voor jezelf mogen bewaren, maar daarvoor zal je ook te laf zijn geweest.’’