LIVE | Michael P. zegt in hoger beroep ‘veel spijt’ te hebben van moord Anne Faber

De moordenaar van Anne Faber kreeg als laatste het woord. ,, Ik heb erg veel spijt van de vreselijke feiten die ik heb gepleegd. Ik weet dat de familie me haat. Als ik iets over kunst hoor, vraag ik me af wat zij ervan zou hebben gevonden. Ik vind het vreselijk voor ze. Het spijt me oprecht.” Met die woorden besloot Michael P. het hoger beroep.

Gisteren eiste het Gerechtshof in Arnhem in hoger beroep opnieuw een gevangenisstraf van 28 jaar en tbs met dwangverpleging tegen Michael P., voor het verkrachten en vermoorden van Anne Faber. De geëiste straf is gelijk aan de straf die de rechtbank in Utrecht een jaar geleden had opgelegd. Anders dan in het eerste proces is het OM nu wél van mening dat moord met voorbedachten rade bewezen kan worden. Volgens de advocaat-generaal zijn er sterke aanwijzingen dat P. in het bos Anne heeft staan opwachten. Daarnaast wees de aanklager erop dat P. na de verkrachting minstens een kwartier ‘heeft kunnen afwegen of hij Anne wel of niet zou gaan doden.’ ,,Deze zaak is in gruwelijkheid bijna onovertroffen,” zei de advocaat-generaal dinsdag tijdens het sluiten van de rechtszaak.

Voorbedachte rade

Sander de Korte en Niels Dorrestein, de advocaten van Michael P., zijn van mening dat van moord met voorbedachte rade geen sprake is. Zo heeft P. zijn telefoon niet bewust uitgezet om onder de radar te blijven, zoals het OM stellig beweert. En de door het OM aangehaalde getuigen zijn niet betrouwbaar. Na het proces van vorig jaar meldde een goede vriend van Michael P. uit de kliniek in Den Dolder zich bij de politie, met nieuwe informatie. Die vertelde dat hij en Michael enkele weken voor de moord door het bos liepen en daar een vrouw zagen joggen. Michael zou het plan hebben opgevat haar te verkrachten. ‘Maar dan moet ze wel dood’, zou hij er volgens deze vriend aan hebben toegevoegd. ,,Maar deze getuige was zelf in beeld als verdachte en wil op deze manier zijn straatje schoonvegen,” is de reactie van de verdediging.

De advocaten gingen ook uitgebreid in op de manier waarop P. door een arrestatieteam is aangehouden. Daarbij is hij mishandeld en bedreigd, heeft ook de rechtbank vastgesteld. Die stelde tevens vast dat zijn recht op een eerlijk proces niet in het geding is geweest: een bekentenis is door deze manier van handelen niet afgedwongen. Strafvermindering was daarom ook niet aan de orde. Ten onrechte, aldus de advocaten, die willen dat het Hof hier wel rekening mee houdt. ,,Dit politieoptreden is een zeer ernstig vorm van vormverzuim en dit optreden van het arrestatieteam is niet toegestaan.” Dat de opgelegde staf ‘uitzonderlijk hoog’ is moet ook meewegen.

Volgens de advocaten van P. heeft hij bovendien uitgebreid verklaard bij de politie over zijn rol bij de vermissing van Anne. Had hij dat niet gedaan, dan was mogelijk haar lichaam mogelijk nooit gevonden, stellen zij. Het Gerechtshof zou daar in de strafmaat rekening mee moeten houden. Ook de vernietigende rapporten van de inspecties en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid die zijn verschenen over de fouten die ten aanzien van P. zijn gemaakt in de gevangenis en kliniek moet het hof laten meewegen. Wat De Korte en Dorrestein betreft moet de gevangenisstraf van P. niet langer dan 20 jaar celstraf zijn, in combinatie met een verplichte tbs-behandeling.

Het Gerechtshof doet op 5 juli uitspraak.