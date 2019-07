LIVE | Michael P. ook in hoger beroep 28 jaar cel en tbs

Michael P., de moordenaar van Anne Faber, krijgt door de rechter in hoger beroep geen strafvermindering. Dit betekent dat hij is veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs. De arrestatie van P. verliep niet geheel rechtmatig, maar dit stond een eerlijk proces niet in de weg. Het Gerechtshof in Arnhem deed vanmiddag iets na 14.00 uur uitspraak in het hoger beroep dat Michael P. heeft aangetekend. Hij werd eerder veroordeeld tot een celstraf van 28 jaar en een verplichte tbs-behandeling voor het verkrachten en vermoorden van Anne Faber (25) uit Utrecht. Misdaadverslaggever Yelle Tieleman is erbij en doet verslag. Zijn tweets zijn onderaan dit artikel te volgen.