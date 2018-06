LIVE: Michael P.: ‘Als ik mijn handen zag, zag ik de handen van een moordenaar’

In de rechtbank in Utrecht staat vandaag Michael P., de verdachte van de moord op en verkrachting van de Utrechtse Anne Faber in september vorig jaar, terecht. Ook staat P. terecht voor de mishandeling van vijf medewerkers van het Pieter Baan Centrum. Verslaggever Yelle Tieleman doet via Twitter verslag van de zaak.

De zaak wordt behandeld onder grote belangstelling. Publiek en familie zitten in andere zalen, die een videoverbinding hebben met de rechtszaal. Hans Faber, de oom van Anne, zit naast de advocaten van Michael P. Die oogt niet erg gespannen, gekleed in gympen, spijkerbroek en overhemd.

Officier van justitie beschuldigt Michael P. van het doden van Anne Faber met voorbedachte rade. Hij heeft haar met messteken om het leven gebracht om de verkrachting te verhullen. Nadat de twee tegen elkaar op botsten, op 29 september, dreigt zij de politie te waarschuwen. Daarop neemt hij haar mee naar een paardenbak in de omgeving van de kliniek Aventurijn waar hij verblijft. Hij wil haar achterlaten, maar omdat ze zich hevig verzet steekt hij haar dood. Na de moord neemt hij haar spullen mee, om ze op verschillende plekken weg te gooien. ,,Ik wist niet wat ik ermee aan moest. Ik ben ze hier en daar weg gaan gooien.’’

In de eerste dagen na zijn aanhouding zweeg P. bij de politie: ,,Ik was boos omdat ik zo hardhandig gearresteerd ben.’’ Na drie dagen bekende Michael P. ,,Mijn geweten begon op te spelen. Ik kon het niet langer maken tegenover de familie van Anne om te blijven zwijgen. Als ik naar mijn handen keek, zag ik de handen van een moordenaar.’’

Action

De dag na de moord ging P. om kwart voor zeven in de ochtend de deur uit. Hij zegt een cadeau te gaan halen voor zijn jarige moeder. Maar dat had hij de vorige dag ook al gedaan. ,,Waarom gaat u zo vroeg de deur uit?’’, vraagt de rechter. ,,Doe ik wel vaker, om naar mijn werk te gaan bijvoorbeeld. Ik ben naar de Action gegaan.’’

Die ochtend nam hij ook Ritalin. Hoeveel pillen precies weet hij niet meer. Hij sloeg de pillen stuk, vergruisde ze en snoof ze op. Volgens de rechter werken de pillen bij P. libidoverhogend. ,,Ik vind het relaxend, ik word er rustig en van en voel me er lekker door. Bij vier of vijf word je er paranoia van’’, zegt Michael P. De rechter houdt hem voor dat hij er die dag wel tien heeft genomen.

Bereik

Op de avond van de moord, 29 september, was de moeder van P. jarig. Hij zou daar heen gaan, maar deed dat niet. Volgens P. was dat omdat zijn vriendin hem anders zou storen tijdens het slopen. Hij appte zijn vriendin wel dat zijn telefoon raar deed, waarop zijn telefoon uren uit de lucht ging. Dat was niet bewust, zegt hij. Even na negen uur 's avonds maakte het toestel twee keer kort contact, om tot half elf weer uit de lucht te gaan.

Het is de vraag of zijn telefoon handmatig werd uitgezet, of dat er geen bereik was. De politie gaat er vanuit dat het toestel handmatig werd uitgezet, omdat hij is 'afgemeld' bij de zendmast. P. blijft ontkennen: ,,Ik kan er niets aan doen. Mijn telefoon was serieus niet goed.''

Complimenten

Michael P. kreeg in de dagen voor de moord complimenten van zijn behandelaars dat hij zich zo goed gedroeg. Volgens P. hield hij ze voor de gek. ,,Om te kunnen doen wat ik wil doen.’’

Een getuige zegt dat hij Michael P. op de ochtend voor de moord al in Zeewolde heeft gezien. Dat zou kunnen betekenen dat hij toen al voorbereidingen pleegde voor zijn daad. Hij ontkent dat hij daar die dag geweest is. Wel staat vast dat hij later die dag in de Action in Zeist is geweest. Om ongeveer 14.45 uur keert hij terug aan de Distelvlinder, de straat waar hij woont hij bij Aventurijn. Hij geeft aan dat hij die avond wilde gaan slopen in de oude keuken. Daar gebruikte hij veel gereedschap: een betonschaar, knijptangen, schroevendraaiers en een mes.

Die keuken lag in een ander gebouw. Op zijn scooter reed hij er naar toe. Omdat er kans was dat hij betrapt werd bij het slopen, verstopte hij het gereedschap in het bos.