LIVE | Mexico drukt miljoen extra overlijdensaktes, aantal nieuwe besmettingen België stijgt weer

CoronavirusCuraçao verbiedt verjaardagsfeesten en andere sociale activiteiten die thuis worden gevierd. De Italiaanse regering heeft burgers die vanavond tegen de corona-maatregelen willen demonstreren, opgeroepen om de feiten onder ogen te zien. De actie ‘meer dan applaus’, een demonstratie van de zorgsector voor meer salaris en minder werkdruk in Nederland, heeft online ruim 10.000 kijkers getrokken. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog. Lees hier het vorige blog terug.