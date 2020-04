LIVE | Merkel maakt zich zorgen over discipline Duitsers, coronamaatregelen getest op proefkermis

Zwolse buizenfa­bri­kant begint met productie van gezichts­mas­kers

9:13 Wavin springt vanwege corona in de bres voor medewerkers in de zorg. Het Zwolse bedrijf, wereldwijd actief in de bouw en infrastructuur, heeft op zijn vestiging in Hardenberg een productielijn ingeruimd om kunststof gezichtsschermers te maken voor zorginstellingen.