LIVE | Meerdere vaccinatielocaties dicht vanwege windstoten; al ruim 300.000 handtekeningen tegen coronapas

video Geen explosie­ven in stilgezet­te trein: 'Blij dat het met een sisser is afgelopen’

Een Arriva-trein tussen Roermond en Nijmegen is in het Brabantse Holthees stilgezet na een bommelding. Een grote politieinzet en urenlange zoekactie in de trein leverde geen explosief op. ,,Blij dat het met een sisser is afgelopen”, concludeerde een woordvoerder van de veiligheidsregio.

2 februari